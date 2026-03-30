Служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха десетгодишно двустранно споразумение за сигурност. Това стана по време на посещението на Гюров в Киев. В състава на българската делегация са и петима министри.

Срещата със Зеленски премина при изключителни мерки за сигурност, при които медиите бяха силно ограничени в личните вещи, които могат да вземат по време на пресконференцията.

„Днес подписахме с министър-председателя на България споразумение за сигурност между нашите държави”, обяви Зеленски. „Нашите екипи работиха по това дълго време. Много се радвам, че имаме такова десетгодишно споразумение. Основните точки, на които лично бих обърнал внимание, са продължаването на военната подкрепа от България за Украйна. Важен момент, който също обсъдихме днес е съвместното производство на различни видове оръжие на територията на нашите страни, включително дронове”, каза Зеленски.

„Това е политически акт, който показва готовността на страната ни да работи с партньорите ни в Украйна за засилване на способностите на двете страни за отбрана”, каза Гюров и подчерта, че подписването на подобен договор няма нужда от санкции на парламента в София.

„От гледна точна на сигурността и развитието на икономическите връзки, използването на иновативни технологии, тестването на различни способности на защита от дронови атаки, Украйна е незаменим партньор. Подписването на това споразумение ни дава възможност да развиваме тези способности заедно и да предоставим на Украйна възможност да усили своите производствени мощности далеч от войната в един по-сигурен формат и в ЕС, което ще им даде възможности за пласиране на продукцията на европейския пазар”, каза Гюров.

В отговор на въпрос на българските медии има ли възможност България все още да даде оборудването за „Белене” на Украйна, българският премиер обясни, че в момента това не е тема, защото страната ни е пред нови парламентарни избори. А това е въпрос, който трябва да се реши от българския парламент.

По-рано на среща с премиера на Украйна беше подписан протокол за развитие на Болградската гимназия, която е важна за сънародниците ни. И не само това.



„Разбира се, че ние се съсредоточихме върху най-важните въпроси за сигурността и преди всичко в Черноморския регион за засилване на отбранителните способности и сътрудничество в енергетиката и транспорта, както и привличането на България към проектите на възстановяването на Украйна”, заяви Юлия Свириденко, министър-председател на Украйна.



„Много беше важно днес, че от подкрепа минаваме към конкретни действия. Обсъдихме много теми, много въпроси в различни сфери на икономиката, които биха били от полза както на българските граждани и на украинските компании, които могат да си сътрудничат”, каза Гюров.



Редактор: Ина Григорова