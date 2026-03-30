Българска делегация, водена от служебния министър-председател Андрей Гюров, пристигна в Киев. Премиерът ще проведе двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук.
В делегацията са министърът на външните работи Надежда Нейски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.
Целта на посещението е да бъде изразена подкрепата на България за Украйна.
„Чух, че през последните дни сте посрещнали едни от най-интензивните атаки с повече от хиляда дрона. И тук не става дума само за битката на фронта, но и за това, че всичко това се отразява върху нормалните хора, гражданите и техния начин на живот”, заяви Гюров.
„Тази ситуация се случи, защото дроновете удариха през нощта. Хората бяха излезли от убежищата, а после ракетата удари. Върнаха се по домовете си, но когато ракетата идва, тя често променя посоката си и понякога няма предварително предупреждение. За това се случи тази трагедия. Беше пет часа сутринта, имаше много млади хора. Млади хора и пет деца, за съжаление”, коментира Артем Рибченко, заместник министър на гражданско и териториално развитие.
Министърът на външните работи Надежда Нейски заяви, че ужасите на войната са ежедневие за украинците.
Снимка: МВнР
В рамките на визитата българската делегация в Киев посети разрушен 9-етажен жилищен блок в Святошинския район, пострадал при военни действия.
Снимка: МВнР
