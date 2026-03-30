Искрено впечатлени сме от усилията и постиженията на украинското правителство и на украинския народ в тези тежки времена и в условията на тази незаслужена агресия.Това заяви премиерът Андрей Гюров по време на съвместния си брифинг с украинският си колега Юлия Свириденко. Българска делегация, водена от служебния министър-председател, е на посещение в Киев.

По думите му в украинската столица е проведена много конструктивна и резултатна среща, на която България е изразила твърдата си подкрепа за народа на Украйна в неговата борба за независимост и териториална цялост.

"Днес много важно беше, че преминахме от подкрепа към конкретни действия. Обсъдихме редица теми и въпроси в различни сфери на икономиката, които биха били от полза както за българските граждани, така и за украинските компании, с възможности за сътрудничество. Говорихме за икономика, енергетика, отбранителна и иновативна индустрия - области, в които можем да работим заедно с цел постигане на по-добра сигурност за нашите държави", заяви българският министър-председател.

"Искам да подчертая нещо изключително важно за България - нашето общо културно наследство. Подписахме протокол, свързан с Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“. Както знаете, това е една от най-старите български гимназии от епохата на Възраждането. Тя е дала на България редица изтъкнати личности - много премиери, включително първия ректор на Софийския университет. Това е културен мост между нашите народи", подчерта Гюров. По думите му е изключително важно българските деца, които са част от най-голямата историческа българска общност извън границите на страната, да имат възможност да се обучават на своя език до завършване на образованието си.

"Още веднъж искам да подчертая, че от страна на България може да очаквате последователна подкрепа за всички усилия на вашето правителство. Наред с това ще развиваме и активно партньорство във всички обсъдени сфери - в полза както на украинските, така и на българските граждани и фирми", посочи премиерът на България.

"Радвам се да привествам Вас и Вашата делегация в Украйна. Днес проведохме първите съвместни консултации между правителствата на Украйна и Република България. Искам лично да изразя искрената си благодарност към господин премиера и към целия български народ за солидарността, за всеобхватната подкрепа за Украйна, която вече пета година се противопоставя на откритата агресия на Русия", заяви от своя страна Свириденко. По думите ѝ Киев високо цени оказаната техническа и енергийна подкрепа, както и помощта за украинските граждани, които бяха принудени да напуснат страната заради войната.

"След първите съвместни консултации приехме обща декларация за развитие, в която се договорихме да изготвим Пътна карта. Тя ще очертае следващите практически стъпки за реализиране на инициативите, обсъдени на министерско ниво. Съсредоточихме се върху ключови въпроси за нашите страни - сигурността и засилване на отбранителните способности в Черноморския регион, сътрудничеството в енергетиката и транспорта, както и привличане на България в проекти, свързани с възстановяването на Украйна", подчерта украинският премиер.

Тя благодари за отбранителните доставки, които Украйна вече е получила от София, и приветства решението на кабинета за задълбочаване на сътрудничеството. "Първата тема, върху която се фокусирахме, беше енергетиката. Това е ключов приоритет за нас и благодарим за готовността за партньорство и обмен на опит в областта на ядрената енергетика, в която България има значителен опит. Обсъдихме и потенциала за проекти, свързани с развитието на алтернативните енергийни маршрути в Европа – включително Вертикалния газов коридор и Трансбалканския маршрут", обясни Свириденко.

За Украйна е важно и сътрудничеството в транспортната сфера. "Приветстваме напредъка за възстановяване на железопътна свързаност между Украйна, България и Румъния. Това взаимодействие има значителен потенциал за развитие на транспортни коридори както на регионално, така и на европейско ниво", посочи украинският премиер.

По думите на Свириденко Киев приветства участието на български компании в проектите за възстановяване на Украйна, особено в Одеса, където живее голяма българска общност. "България, която измина труден път към членството си в Европейския съюз, потвърждава силната си подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС. Надяваме се, въпреки деструктивната позиция на официална Будапеща, да бъдат намерени решения за деблокиране на преговорния ни процес и предоставяне на заема и по-нататъщните санкции", изрази надежда Свириденко.

Тя допълни: "Това посещение и нашите разговори потвърдиха, че сме надеждни партньори, които споделят общи ценности и работят за стабилното развитие на Черноморския регион".

„Вие защитавате не само живота, но и достойнството си. Мирът трябва да бъде справедлив и дълготраен, а Украйна - пълноправен член на Европейския съюз“, заяви министър Нейнски.

В рамките на официалната визита на българската делегация в Киев се обсъди беше обсъден напредъкът по процесите за подвеждане на Русия под международна отговорност за нанесените щети и извършените престъпления срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна. България, като участник в Регистъра на щетите на Украйна, подкрепя неговата дейност за осигуряване на своевременно обезщетяване на пострадалите от международно неправомерните действия на Руската федерация. Българската страна потвърди готовността си да подкрепи ефективното създаване на Международната комисия по искове за Украйна като конкретна стъпка към отговорността и възстановяването на нанесените загуби.

Енергийният сектор също беше сред дискутираните теми, като акцентът беше върху осигуряването на стабилност и устойчивост. В рамките на разговора беше отбелязано, че руските удари върху енергийната и цивилната инфраструктура на Украйна не са отслабили съпротивителните ѝ сили, благодарение на бързите възстановителни дейности, подкрепата от ЕС и високия процент на прихващане от украинската ПВО. България продължава да наблюдава внимателно влиянието на ескалацията в Близкия изток върху цените на суровия петрол и международния енергиен пазар.

Министрите обсъдиха и възстановяването на железопътната свързаност между България и Украйна, която има ключово значение за развитието на туристическите, културните и икономическите връзки. Българската страна е в готовност да осигури всички технически и логистични параметри за безопасно и ефективно функциониране на жп връзката от Киев до Варна и до Бургас, като се предвижда пробна услуга още за летния сезон на 2026 г. България също така подкрепя усилията на Украйна за откриване на всички ключови клъстери в процеса на евроинтеграция, включително транспортния сектор.

В хода на срещата украинският външен министър Андрий Сибига постави въпроса за обучение на украински език в България, като беше коментирано и сътрудничеството с Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ - най-старата и най-значимата българска гимназия в Украйна. България и Украйна са договорили актуализиран текст на Протокола за нейния статут, с цел съхраняване на облика и образователните ѝ традиции. В 43 училища в Украйна българският език се изучава от над 7000 ученици. Обсъден беше и въпросът за разкриване на българско училище в Одеса, в съответствие с постигнати двустранни договорености, което ще допринесе за задълбочаване на културното и образователно сътрудничество между двете държави.

Първият дипломат на Украйна информира българската страна и за напредъка по мирните преговори между Русия и Украйна.

Срещата завърши с потвърждение на дългосрочната и всеобхватна подкрепа на България за Украйна във всички области, включително сигурност, енергетика, транспорт и евроинтеграция, както и за постигането на справедлив и траен мир, основан на международното право и принципите на справедливостта. |

Редактор: Станимира Шикова