Българска делегация, водена от министър-председателя Андрей Гюров, пристигна в Киев. Премиерът ще проведе двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук.

В делегацията са министърът на външните работи Надежда Нейски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.

Целта на посещението е Да бъде изразена подкрепата на България за Украйна.