В четвъртък служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, заедно със свои колеги от над 30 държави от целия свят, участва в организирана от външния министър на Великобритания Ивет Купър видеоконферентна среща. Разговорът бе фокусиран върху необходимостта от спешни мерки за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

Нейнски потвърди позицията на страната ни, че България подкрепя всички усилия за отваряне на пролива за свободно корабоплаване, но твърдо няма да подкрепи и да участва в каквито и да било силови действия за постигане на тази обща цел.

Надежда Нейнски: България няма да участва във военна коалиция за разчистването на Ормузкия проток

На срещата бяха осъдени безразборните атаки на Иран срещу страните от Залива и региона на Близкия изток, както и действията на Техеран по блокиране и миниране на Ормузкия проток. Участниците подчертаха, че това води до сериозно покачване на цените на петрола и енергията и оказва силно негативно влияние върху световната икономика.

Подчертан бил интересът към усилията на Бахрейн за договаряне на нова резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да надгради Резолюция № 2817. Обсъдена била и инициативата на Генералния секретар на Световната организация за осигуряване на сигурно преминаване през протока, с акцент върху превоза на торове и критични суровини. Всички участници били категорични, че Иран трябва да спазва разпоредбите на международното право и Конвенцията на ООН по морското право (UNCLOS).

Българският външен министър изрази пълна солидарност със страните от Залива и осъди иранските атаки срещу гражданска инфраструктура и търговски кораби. Тя подчерта подкрепата на България за оказване на дипломатически натиск върху Иран, както и за действията на Бахрейн в рамките на ООН. Нейнски посочи важността на използването на всички възможни дипломатически канали за деескалация, което да ограничи негативните последици за глобалната икономика.

Редактор: Мария Барабашка