Това, което се случва в Ормузкия проток – блокирането на корабоплаването, е недопустимо. Много анализатори смятат, че именно там ще се реши изходът от конфликта с Иран. Техеран се опитва да разшири напрежението, като изстрелва ракети към държавите от Персийския залив. Това заяви външният министър Надежда Нейнски в студиото на „На фокус“.

По думите ѝ нейни колеги от страните в региона споделили, че за първи път са подложени на обстрел по време на свещения месец.

„Държавите от Залива осъзнаха, че единствената възможност да защитят петролните си съоръжения е чрез помощ от САЩ“, посочи Нейнски.

Нетаняху обеща да "атакува поединично" всеки един ирански лидер

Тя допълни, че Великобритания е излязла с декларация, към която България също е в процес на присъединяване. Документът, позоваващ се на международни договори, призовава за гарантиране на свободното корабоплаване и за деблокиране на Ормузкия проток.

„Това е политическа декларация. Тя не означава, че ще участваме в разчистването на протока, но показва, че подкрепяме усилията за осигуряване на свободно преминаване“, уточни тя.

Според Нейнски възпрепятстването на корабоплаването води до директно поскъпване на доставките на петрол. „Цялата световна икономика зависи от това Ормузкият проток да функционира нормално“, подчерта тя.

Иран предупреждава за ответни удари след заплахите на Тръмп

Като основна причина за ескалацията министърът посочи липсата на предварителни консултации между САЩ, Израел и техните съюзници.

„Нито НАТО, нито ЕС участват в тази война. За нас е важно да бъде предотвратена възможността ядрено оръжие да попадне в ръцете на режими, които могат да го използват безконтролно“, заяви Нейнски.

Тя отбеляза още, че Русия и Китай търсят начини да подкрепят Иран индиректно, тъй като евентуален провал на Техеран в ядрената програма би оказал влияние и върху тях.

Лондон: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

„На този етап няма признаци, че конфликтът ще приключи скоро. Това е тревожно, особено на фона на случващото се в Ливан, където „Хизбула“ активизира действията си. Регионът се дестабилизира допълнително, а Ливан се оформя като втори фронт“, каза още тя.

По думите ѝ целта на САЩ и Израел е да неутрализират балистичните и крилатите ракети, използвани за атаки срещу петролни и граждански обекти в държавите от Залива.

