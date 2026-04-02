Сняг вали през целия ден на прохода "Петрохан", съобщи кореспондентът на БТА в Монтана Милена Островска. Пътят е проходим при зимни условия.

Пътят се почиства от шест машини. Температурата е -1 градус, снежната покривка встрани от пътя е около 20–30 сантиметра.

От пътното управление предупреждават, че преминаващите през прохода коли трябва да са със зимни гуми и напомнят да се шофира с повишено внимание и със скорост, съобразена с пътната обстановка.

Обявиха бедствено положение за няколко села в община Ардино

Забранено е преминаването на моторни превозни средства над 12 тона в двете посоки, както и тегленето на ремаркета и движението на МПС с дължина над 12 метра, посочват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

