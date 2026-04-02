Кметът на община Ардино Изет Шабан обяви бедствено положение на територията на няколко населени места вследствие на обилните валежи. Мярката влиза в сила от 15:30 часа на 2 април и обхваща селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

В резултат на значително повишеното водно ниво на река Арда е залят железобетонен мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница. Съоръжението е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите шест населени места.

Очакват ни валежи до събота

Въведена е забрана за движение и престой на моторни превозни средства в определените критични участъци до овладяване на бедственото положение, спадане на нивото на водата и осигуряване на условия за безопасно преминаване по моста.