Настоящата динамична обстановка ще се запази до събота. Причината е пореден обширен средиземноморски циклон. В този период ще вали дъжд с различен интензитет в цялата страна. Има значителен риск от разливи по реките, локални наводнения и активиране на свлачища.

Оранжев и жълт код за значителни валежи са обявени в голяма част от България. По-сериозното предупреждение е в сила за областите Смолян, Кърджали, Хасково и част от Пловдив. Жълт код е издаден за Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пазарджик, София област, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

В четвъртък валежите ще са най-продължителни и напоителни, особено в Рило-Родопската област. В отделни точки ще се акумулират над 50 литра на квадратен метър. В Югоизтока следобед и привечер има условия за гръмотевична активност. В средния и високия планински пояс на Западна и Централна България ще вали сняг.

Оранжев и жълт код за интензивни валежи в 14 области на страната

В петък и събота ще остане облачно, но временно интензивните валежи ще са с локален характер. По-сериозна неустойчивост ще има следобедите в Южна и Източна България, където са възможни кратки гръмотевични бури с порои и дребна градушка.

Температурите в този по-динамичен период ще са в широки граници. Сутрин термометрите ще показват от 3 до 8 градуса; в четвъртък следобед - между 8 и 13 градуса, до 15-16 в някои югоизточни части на страната, а в петък и събота - с 1-2 градуса повече.

Обрат в обстановката се очаква за Цветница в неделя. Ако се запази текущата конфигурация, денят се очертава да бъде слънчев, с временни увеличения на облачността и оскъдни превалявания от дъжд по планините на Южна България. Дневните температури ще са между 13 и 20 градуса.

Жълт и оранжев код за дъжд и градушки

Първата половина на Страстната седмица ще е приветливо пролетна. Ще надделява слънцето, облаците ще са леки и само на изолирани места е възможно да се образува кратък валеж. Сутрините ще са с температури в интервала 5-10 градуса, следобедите - между 15 и 20.

Ранните прогнози допускат преминаването на нестабилен студен фронт в дните преди Великден. С известна условност на Разпети петък в Западна и Централна България ще има локални гръмотевични явления, с кратък интензивен дъжд и потенциал за градушка. В събота дъжд ще превали в Южна и Източна България. Температурите за кратко леко ще се понижат с 3-4 градуса.

Навръх Великден денят ще е с променлива облачност, вероятна мъгла в ранните часове в ниската част на страната и по-съществени разкъсвания на облаците около и след обяд. Валежи са възможни на изолирани места, предимно по планините. Температурите следобед ще са между 12 и 17 градуса, до 20 в точките с по-продължително слънцегреене.

Какво време ни очаква на Цветница

За опасностите на времето в „Здравей, България” говори и климатологът Симеон Матев. "Поредният средиземноморски циклон "Ерминио", който вилнее и в нашите съседни държави, е вече и у нас. Благодарение на него, в Гърция има райони с червен код, тъй като носи значителни валежи. По Егейското крайбрежие на Турция се очакват около 200 литра дъжд на квадратен метър за приблизително 48 часа. Това е причината за издадените оранжеви и червени кодове в Гърция, а вероятно в петък – и в Турция", обясни той.

Синоптикът от НИМХ Марияна Попова уточнява, че циклонът, който влияе на България в момента, ще донесе повече валежи. Тя дава по-подробна прогноза за количествата валежи: в Южна България се очакват 40–50 литра на квадратен метър, а в най-южните райони дъждът може да достигне 65–70 литра на квадратен метър.

Циклонът носи не само значителни валежи, но и силен вятър. Попова отбелязва, че в част от Гърция, Италия и Хърватия кодът е червен, докато в България остава оранжев и жълт.

Динамика на валежите през следващите дни

Четвъртък и петък: валежите ще продължат, но на по-малко места и ще бъдат по-слаби.

Събота: валежите ще са краткотрайни, но по-интензивни, главно след обед; средни количества около 10–15 л/кв.м.

Неделя (Цветница): значително намаляване на валежите, с предимно слънчево време на много места.

Понеделник и вторник: очаква се повече слънце и постепенно затопляне.

Попова посочва, че към момента не се очакват опасни наводнения, но уточнява, че кодовете за събота ще се потвърдят в самия ден. В статията беше отбелязано само наличието на оранжев и жълт код, без конкретни уточнения за рискове.