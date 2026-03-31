Динамичното, по-хладно и валежно време от края на март ще се пренесе и в началото на април. Днес е преходен ден с валежи на малко места в южната част на страната, но от утре до петък-събота ни очаква нова валежна обстановка. Тя е породена от средиземноморски циклон, който ще донесе облачно време с превалявания над Балканите. Това прогнозира в Обедния информационен блок по NOVA NEWS климатологът Симеон Матев.

По думите му най-интензивни ще бъдат валежите в сряда следобед, през нощта срещу четвъртък и в четвъртък преди обед. "На много места в Южна България и около планините се очакват количества от 40 до 50 литра на квадратен метър - почти месечна норма валежи за такова кратко време. Това може да доведе до повишаване нивата на реките и локални наводнения", предупреди той.

Изпращаме март с пролетни дъждове

В планините - над 1200-1400 метра надморска височина, валежите ще бъдат от сняг, което ще задържи част от водата и ще намали риска от бързото ѝ оттичане. Температурите също ще останат по-ниски от обичайното, прогнозира Матев. В четвъртък максималните ще са между 6-7 до 12-13 градуса, което е с около 10-12 под нормата за началото на април.

"Тази обстановка ще приключи в събота, когато валежите ще отслабнат, а слънчевите часове ще се увеличат. Добрата новина идва за Цветница - тогава в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, а температурите ще започнат да се повишават", подчерта климатологът.

Циклони, дъжд и слънце - какво време ни очаква до Великден?

През следващата седмица ще преобладава слънчево време, а температурите ще достигнат обичайните за сезона стойности - между 15 и 20 градуса през деня. "Пролетта ще се прояви в пълна сила", прогнозира Матев.

Той обаче предупреди, че в Гърция и Турция се очакват по-екстремни явления - силни бури, градушки и порои. Същият циклон влияе и на България, но страната попада в неговата северна периферия, затова у нас не се очакват толкова интензивни явления.

