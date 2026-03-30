Пролетта тази година започна по-скоро с дъжд, отколкото със слънце. Времето през последните седмици се характеризира с резки промени от топли дни до застудявания, придружени дори от снеговалежи. Какво време ни очаква през месец април коментира синоптикът Анастасия Стойчева в „Интервюто на NOVA”.

Според Стойчева ситуацията ще се промени още в началото на април, когато нов средиземноморски циклон ще насочи валежите към Южна България. „Центърът на циклона се заражда в района на Генуезкия залив и обогатената на влага въздушна маса ще подходи към Балканите”, уточни тя.

Очакват се значителни валежи в Рило-Родопската област, като в по-високите части ще има и сняг. Тя предупреди и за риск от наводнения „Ще си натрупа доста сняг в Родопите, особено в западната и южната част. Колегите хидролози още отсега споменават, че в Южна България има опасност”, каза Стойчева.

Истинска пролет идва след Цветница

Въпреки дъждовното начало на април, постепенно ще има повече слънчеви часове. Това обаче няма да донесе напълно стабилно време. „Когато сме в циклонална обстановка, дори да изгрее слънце, остават условията за развитие на конвективна облачност – следобедни валежи, гръмотевици и краткотрайни интензивни превалявания”, поясни синоптикът.

По нейни думи именно такъв тип време се очаква около Великден. „Изглежда, че за Великден ще имаме точно такъв тип време – слънце преди обяд и развитие на облачност следобед”, допълни Стойчева.

По отношение на температурите прогнозите са за постепенно затопляне през месеца. „Този април ще имаме и най-високите температури – между 24 и 29 градуса”, каза още тя.

Редактор: Ивайла Маринова