Масирана атака с руски дронове през нощта уби жена и унищожи пощенски терминал в Украйна, съобщиха украинските власти. По данни на президента Володимир Зеленски в атаката са използвани 339 дрона.

Ударен е склад на пощенската компания Nova Poshta в град Луцк, където избухва пожар и са нанесени сериозни щети. Унищожени са и складове с храни.

Русия съобщи, че е свалила 85 украински дрона през изминалата нощ

По-късно през деня жена е загинала, а двама души са тежко ранени при удар с дрон по цивилен автомобил в района на Херсон, предаде АФП.

„Предложихме примирие за Великден, а в отговор получаваме „шахеди“”, заяви Зеленски, визирайки иранските дронове, използвани от Русия.

Очаква се украинският президент да проведе видеоконферентен разговор с американски представители, посветен на преговорите с Русия.

