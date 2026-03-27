Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ 85 украински дрона над територията на Русия. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на официални данни от Министерството на отбраната в Москва.

Според информацията от ведомството, безпилотните апарати са били прехванати и унищожени в периода от 22:00 ч. българско време на 26 март до 06:00 ч. на 27 март. „В течение на изминалата нощ с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 85 украински безпилотни летателни апарата”, се казва в официалната сводка.

От руското министерство на отбраната уточняват, че дроновете са били неутрализирани над района на столицата Москва, както и над териториите на Брянска, Ленинградска, Вологодска, Смоленска, Белгородска, Курска и Псковска област. Превозни средства са били свалени също над анексирания през 2014 г. Кримски полуостров и над акваторията на Черно море.

