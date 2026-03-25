Русия извърши една от най-големите си атаки срещу Украйна от последните месеци, като изстреля близо 1 000 дрона за последните 24 часа, съобщава CNN. Повече от 550 от тези дронове са били насочени към конкретни цели в страната при рядка дневна атака. Ранени са най-малко 40 души, включително пет деца, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Русия извършва една от най-мащабните дневни атаки с дронове срещу Украйна

Двама души са загинали в западната украинска област Ивано-Франковск, каза губернаторът Свитлана Онищук. Сред жертвите са войник от Националната гвардия и 15-годишната му дъщеря. Те били в болница, за да посетят съпругата на войника, която родила син само няколко дни по-рано. Четирима други, включително 6-годишно дете, са ранени. Във Виница 59-годишен мъж е загинал, а 11 души са ранени.

Военните съобщиха, че са регистрирани поне 15 попадения, а 541 дрона са свалени или неутрализирани.

