Русия е изстреляла над 400 дрона срещу Украйна в рамките на една от най-мащабните дневни въздушни атаки от началото на войната, съобщиха украинските военновъздушни сили. Ударите са засегнали градове в цялата страна, включително историческия център на Лвов.

„Вече са изстреляни над 400 дрона“ от сутринта, заяви говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат пред АФП - брой, който надхвърля 392-те дрона, използвани при нощна атака, при която загинаха петима души.

Най-малко петима души загинаха при руски удари в Украйна

„В такъв мащаб това е практически първият случай. Не си спомням да е имало подобни дневни удари с толкова голям брой дронове“, добави Игнат, докато местните власти съобщават, че атаката продължава.

Редактор: Габриела Павлова