Широкомащабно руско нападение с дронове и ракети тази нощ причини смъртта на най-малко петима души и рани поне 17 тази нощ в Украйна. В почти всички области беше обявена въздушна тревога, съобщиха местните власти.

Ръководителят на военната администрация в Полтавска област Виталий Дякивнич съобщи, че там жертвите са две, а ранените - 11. Нанесени са щети по жилищни сгради и хотел, в който избухнал пожар.

Загинал и петима пострадали има и в град Запорожие. "Нанесени са щети на шест жилищни блока, две къщи, магазин, няколко сгради и съоръжение на промишлената инфраструктура", посочи ръководителят на военната администрация в Запорожие Иван Федоров.

Четвъртата жертва е в къща в град Херсон. Тялото било извадено изпод развалините от спасителни екипи малко преди 7:00 ч. местно време, съобщи Ярослав Шанко, началник на градската военна администрация.

Руска атака с дронове по теснолинейка уби 61-годишен пътник в село Слатине, Харковска област, съобщи областната прокуратура.

76-годишна жена е била ранена в източния град Днепър при пожар, след като руската армия е атакувала повече от 20 пъти две общини в Днипропетровска област с дронове и артилерия, написа ръководителят на военната администрация Олександър Ганжа.

От своя страна руското Министерство на отбраната обяви в "Телеграм", че 55 украински дрона са били унищожени над Курска, Белгородска, Брянска, Калужка, Тулска и Липецка област, както и над анексирания през 2014 г. Кримски полуостров, в района на столицата Москва и над Черно море.

