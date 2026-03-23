Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни руските сили може би подготвят масиран удар днес. Това съобщи "Укринформ", като се позова на вечерното видеообръщение на държавния глава на Украйна.

"Моля, обръщайте специално внимание на сигналите за въздушна тревога днес. Има разузнавателни съобщения, че руските сили може да подготвят масиран удар. Вече са издадени съответните инструкции за нашите сили за противовъздушна отбрана. Моля, пазете себе си и Украйна", каза Зеленски.

По-рано президентът на Украйна съобщи, че Русия планира по-нататъшно разполагане на станции за управление на дронове с голям обсег както на временно окупираната украинска територия, така и в Беларус.

Руските сили редовно нанасят въздушни удари по украински градове, главно през нощта, включително и по столицата Киев, отбелязва "Ройтерс". Енергийната инфраструктура многократно е била цел на техните атаки, посочва агенцията.

