Целта била впоследствие младите хора да участват във войната в Украйна
Руски студенти са били насърчавани да се включат в обучения с дронове, за да участват във войната в Украйна. Руската федерация е предложила големи финансови стимули на участниците. има информация за над 400 хиляди души, записали се предходната година и повече от 80 хиляди от началото на тази. Въпреки че властите отричат нуждата от мобилизация и недостига на войници, мерките са били част от усилията на Москва да попълни военните си редици в петата година от конфликта.
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е получил конкретно формулирано предложение за великденско примирие от Володимир Зеленски. По думите му киевският режим се нуждае от прекратяване на огъня, защото динамиката на фронтовата линия показва, че руските сили напредват. Зеленски трябва да вземе своевременно решение, смята Песков.
Кремъл реагира хладно на предложение на Зеленски за великденско примирие
