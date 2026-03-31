Кремъл реагира хладно на предложението на украинския президент Володимир Зеленски за примирие на Великден, по време на което атаките срещу енергийната инфраструктура да бъдат прекратени. От Москва заявиха, че не са видели подробни предложения и вместо това предпочитат цялостно мирно споразумение, предаде „Ройтерс”.

Зеленски, който посочи, че някои от съюзниците на Украйна са изпратили сигнали до Киев да намали далекобойните удари по руски петролни обекти заради скока на световните цени на енергията, заяви вчера, че Украйна е готова да отвърне със същото, ако Русия спре да атакува украинската енергийна система.

Зеленски предлага великденско примирие с Русия

Киев е отворен за великденско примирие, потвърди украинският президент.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази скептицизъм към идеята, въпреки че руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море беше многократно ударено от Киев през последните дни, отбелязва „Ройтерс”.

„В изявленията на Зеленски, които прочетохме, не видяхме никаква ясно формулирана инициатива за великденско примирие”, каза Песков пред репортери. „Зеленски трябва да поеме отговорност и да вземе подходящото решение, за да постигнем мир, а не просто примирие”, заяви говорителят на Кремъл. Той подчерта още, че колкото повече се бави Зеленски, толкова по-висока ще бъде цената на мира за Киев.

