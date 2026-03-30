Украинският президент Володимир Зеленски предложи временно прекратяване на огъня с Русия по време на Великденските празници, като същевременно призова за взаимно спиране на ударите срещу енергийната инфраструктура. В изявление пред журналисти той подчерта, че Украйна е готова на подобна стъпка с цел намаляване на напрежението и облекчаване на натиска върху световните пазари на петрол и газ.

„Готови сме на примирие по време на Великденските празници“, заяви Зеленски, като добави, че „нормалните хора, които ценят живота, биха търсили трайно прекратяване на огъня“. Въпреки това той подчерта, че Киев е готов на компромиси, но не и такива, които засягат „достойнството и суверенитета“ на страната.

Родилен дом беше засегнат при руско нападение в Одеса

Православният Великден тази година се отбелязва на 16 април.

Миналата година руският президент Владимир Путин едностранно обяви великденско примирие, което обаче беше съпътствано от взаимни обвинения за нарушения. Тогава Зеленски призова Москва да удължи примирието от 30 часа на 30 дни, но предложението не беше прието.

Междувременно мирните преговори между Украйна и Русия, посредничени от администрацията на Доналд Тръмп, са в застой. Причина за това е ескалацията на напрежението в Близкия изток, след като САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран в края на февруари. Допълнително усложнение създава и фактическото затваряне на Ормузкия проток – ключов маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и газ. Това доведе до рязко покачване на енергийните цени.

Русия съобщи, че е свалила 85 украински дрона през изминалата нощ

Зеленски съобщи още, че в последните дни Украйна е получила „сигнали“ от свои партньори да се въздържа от атаки срещу руска енергийна инфраструктура. По данни на „Ройтерс“, украинските удари с дронове срещу терминали и рафинерии са довели до приблизително 40% спад в руския износен капацитет на петрол през този месец. „Ако Русия е готова да спре атаките срещу украинските енергийни съоръжения, ние също няма да отвръщаме срещу техния енергиен сектор“, заяви Зеленски.

До момента няма официална реакция от страна на Москва по предложението.

Редактор: Дарина Методиева