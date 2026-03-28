10 души, сред които и дете, са пострадали в резултат на руското нападение тази нощ срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението "Телеграм".

Персоналът и пациентите от родилния дом, който пострада от атаката, са евакуирани, се посочва в публикацията на Лисак.

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения.

В Хаджебейски район е ударена многоетажна сграда, няма пострадали.

На терен работят аварийни и комунални служби, а оперативните щабове оказват помощ на жителите.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

