На 2 април се отбелязва Международният ден на детската книга – рождената дата на Ханс Кристиан Андерсен. Празникът се чества от 1967 г., а в бургаската библиотека се пази единствената книга за деца, написана от създателя на любовната лирика Христо Фотев. По повод деня бяха представени редки издания и миниатюри, които се събират в човешка длан.

Любимият поет на Бургас, известен с шедьовъра „Господи, колко си хубава“, е автор и на книжката за деца „Златни сандалки“. Тя е издадена през 2006 г., след смъртта му, и съдържа стихове, писани през 70-те години. Според ценителите Фотев е написал тези творби по-скоро за „детето в себе си – такова, каквото всеки трябва да пази“. Яна Кършийска, директор на регионалната библиотека, уточнява, че в отдела „Краезнание“ се пази един-единствен екземпляр от това издание.

Сред редките и ценни издания в библиотеката се съхранява „Първа читанка“ на Петко Р. Славейков, отпечатана в Цариград през 1868 г. В празничния ден бяха представени и миниатюрни издания на буквари от последните десетилетия. Малките посетители на библиотеката споделят, че те им „приличат на много малки сладки книжки, като за кукли“.

Библиотеката разполага с впечатляваща колекционерска сбирка от мини книжки, които съдържат литература от всякакво естество. Сред най-малките експонати са джобни издания за правата на човека в Европейския съюз, мини Коран, Старият завет и молитвеник на латински. Тези издания са с толкова малък размер, че „се събират на една човешка длан“. Част от колекцията е и миниатюрна стихосбирка на Фотев.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка