На 20 юли 1969 г. за пръв път човечеството успява да кацне на Луната. "Една малка крачка за човека, един голям скок за човечеството". Нийл Армстронг изрича тези думи, стъпвайки за първи път на естествения спътник на Земята. Бъз Олдрин му помага да забие американско знаме на лунната повърхност.

В рамките на американската програма "Аполо", която има за цел изпращане на хора на Луната и връщането им обратно, са реализирани общо 11 пилотирани мисии с екипаж, от които 6 успяват да кацнат на Луната. Това се случва през периода 1969-1972 година.

24 американски астронавти са извършили пътуването от Земята до Луната между 1968 и 1972 г. Трима са пътували два пъти - Джеймс Ловел (Аполо 8 и Аполо 13), Джон Йънг ("Аполо" 10 и "Аполо" 16) и Джийн Сърнан ("Аполо" 10 и "Аполо" 17).

12 астронавти от САЩ пък са стъпвали на лунната повърхност.

♦ Нийл Армстронг

Армстронг служи като военноморски авиатор от 1949 до 1952 г., преди да се присъедини към Националния консултативен комитет по аеронавтика (NACA) в лабораторията Lewis Flight Propulsion Laboratory (по-късно изследователския център Lewis на НАСА в Кливланд, Охайо, а днес Glenn Research Center) през 1955 г. По-късно същата година той се прехвърля в станцията за високоскоростни полети на NACA (по-късно наречена на Hugh L. Dryden, а днес Armstrong Flight Research Center) в Едуардс, Калифорния, като изследовател в областта на аеронавтиката, а след това и като пилот. Тази длъжност той заема до превръщането си в астронавт през 1962 г. Той е един от деветимата астронавти на НАСА, избрани във втория набор.

Армстронг е най-известен като командир на мисията "Аполо" 11 на НАСА до Луната.

Докато работи в центъра на НАСА, който днес носи неговото име, Армстронг активно участва в пилотирането и инженерните аспекти на програмата за хиперзвуковия ракетен самолет X-15. Той извършва първия полет с този самолет. Също така е и тестови пилот и пилот на още много самолети.

Армстронг е роден на 5 август 1930 г. в Уапаконета, щата Охайо. Учи в университета "Пардю", където през 1955 г. получава бакалавърска степен по аеронавтично инженерство. По време на Корейската война извършва 78 бойни мисии с реактивни изтребители. Награден е с Медал за въздушни заслуги и две златни звезди. По-късно получава магистърска степен по аерокосмическо инженерство от Университета на Южна Калифорния, както и почетни докторски степени от няколко университета.

Натрупва общо осем дни и 14 часа в Космоса по време на два космически полета, включително два часа и 14 минути разходка по Луната. През март 1966 г. той командва орбиталния полет "Джемини" 8 с Дейвид Скот като пилот, при който е осъществено първото успешно скачване на два апарата в орбита. След това следва прочутата лунна мисия "Аполо" 11 през юли 1969 г.

След това Армстронг работи в НАСА, където координира и управлява цялостната изследователска и технологична дейност на агнецията в областта на аеронавтиката. Сред технологиите, за чието внедряване в индустрията допринася, е цифровата система за управление на полета Fly-by-Wire.

Напуска НАСА през август 1971 г., за да стане професор по инженерство в Университета на Синсинати в щата Охайо, длъжност, която заема до 1979 г. След което е част от борда на директорите и председател на борда на директорите на няколко компании, работещи в сферата на технологиите.

От 1985 до 1986 г. Армстронг е член на Националната комисия по космоса — президентски комитет за разработване на цели за националната космическа програма през XXI век. В началото на 90-те години води телевизионна документална поредица за авиацията, озаглавена „First Flights“.

Нийл Армстронг е удостоен с Президентския медал на свободата и трофея "Робърт Дж. Колиър" през 1969 г.; мемориалния трофей "Робърт Годард" през 1970 г.; и Конгресния космически медал на честта през 1978 г. Той е член на Society of Experimental Test Pilots и на Royal Aeronautical Society, както и почетен член на American Institute of Aeronautics and Astronautics и на International Astronautics Federation. Отличен е от 17 държави и получава множество специални награди.

Армстронг умира на 25 август 2012 г. на 82-годишна възраст. По решение на Конгреса изследователският център Dryden Flight Research Center на НАСА е преименуван в чест на него на Neil A. Armstrong Flight Research Center в началото на 2014 г.

♦ Едуин (Бъз) Олдрин

Олдрин е роден на 20 януари 1930 г. в Монтклеър, щата Ню Джърси. Получава бакалавърска степен през 1951 г. от Военната академия на САЩ в "Уест Пойнт", Ню Йорк. Има докторска степен по астронавтика от Масачузетския технологичен институт в Кеймбридж. Бъз Олдрин има почетни степени от шест колежа и университета.

Снимка: Нийл Армстронг, Майкъл Колинс, Едуин Олдрин, Getty Images

Той е носител на множество отличия и награди, включително Президентския медал на свободата през 1969 г., трофея Robert J. Collier, мемориалния трофей Robert H. Goddard и международния трофей Harmon през 1967 г.

Олдрин е един от третата група астронавти, избрани от НАСА през октомври 1963 г. На 11 ноември 1966 г. той и командирът на полета Джеймс Ловел излитат в Космоса с кораба "Джемини" 12 за четиридневен полет, който успешно завършва програмата "Джемини". Олдрин поставя нов рекорд за извънкорабна дейност, прекарвайки 5 часа и половина извън космическия кораб.

Той е пилот на лунния модул на мисията "Аполо" 11 (16–24 юли 1969 г.), първата пилотирана мисия с кацане на Луната. Олдрин следва Армстронгна лунната повърхност на 20 юли 1969 г., като извършва извънкорабна дейност с продължителност 2 часа и 15 минути.

Олдрин има общо 289 часа и 53 минути Космоса, от които 7 часа и 52 минути са прекарани в извънкорабна дейност.

Преди да се присъедини към НАСА, Олдрин изпълнява 66 бойни мисии с изтребители по време на службата си в Корея. Работи като инструктор по въздушна стрелба в една от авиобазите, като помощник-декан във Военновъздушната академия. Получава докторска степен от Масачузетски технологичен институт и е назначен в отдела Gemini Target към подразделението за космически системи на Военновъздушните сили в Лос Анджелис. Активната му служба във ВВС е 21 години.

През 1972 г. публикува автобиографията си „Return to Earth“. Изнася лекции по целия свят за бъдещето на Америка в Космоса. Наскоро е написал книга за програмата „Аполо“, озаглавена „Men from Earth“.

♦ Чарлс (Пийт) Конрад

Конрад е роден на 2 юни 1930. Участва в четири космически полета и е третият човек, стъпил на Луната. След дипломирането си в "Принстън" през 1953 г., Конрад постъпва във Военноморските сили и става военноморски авиатор. После става астронавт от НАСА. Първият му полет е "Джемини" V, който поставя рекорд за продължителност на престой в Космоса. По-късно е командир на "Аполо" 12 - втората мисия с кацане на Луната. В последната си мисия е командир на "Скайлаб" II — първата космическа станция на Съединените щати.

Снимка: Астронавтите от "Аполо" 12 - Чарлз "Пийт" Конрад, Ричард Ф. Гордън и Алън Л. Бийн, Getty Images

Награден с Космически медал на честта на Конгреса; отличен с два медала за изключителна служба на НАСА, два медала за изключителни заслуги на НАСА, значка „астронавт“ на Военноморските сили, два медала за изключителна служба на Военноморските сили и два отличителни кръста за летателни заслуги и много други.

♦ Алън Бийн

Бийн е роден на 15 март в Уилър, щата Тексас. Получава бакалавърска степен по аеронавигационно инженерство от Университета в Тексас през 1955 г.; удостоен с почетна докторска степен по наука от Тексаски университет "Уеслиън" през 1972 г.; получава почетна докторска степен по инженерни науки от Университета в Аркън през 1974 г. Участва в поставянето на 11 световни рекорда в космонавтиката; награден с два медала за изключителна служба на НАСА, значка „астронавт“ на Военноморските сили и два медала за изключителна служба на ВМС и много други.

Алън Бийн е един от третата група астронавти, избрани от НАСА през октомври 1963 г. Той е резервен астронавт за мисиите "Джемиси" 10 и "Аполо" 9. Пилот е на лунния модул на "Аполо" 12 - втората мисия с кацане на Луната. Той е четвъртият астронавт, който е стъпил на Луната.

Бийн е командир и на космическия кораб на мисията "Скайлаб" 3. Има общо 1 671 часа и 45 минути в Космоса, от които 10 часа и 26 минути са прекарани в извънкорабна дейност на Луната и в земна орбита. Той е пилотирал 27 типа военни самолети, както и множество граждански. След като напуска НАСА Бийн се посвещава изцяло на рисуването.

♦ Алън Бартлет Шепърд

Шепърд роден на 18 ноември 1923 г. Той първият американец (и вторият човек), пътувал в Космоса - през 1961 г. Десет години по-късно той става и петият човек, стъпил на Луната, като командир на Аполо 14. Контраадмирал Шепард има общо 216 часа и 57 минути в Космоса, от които 9 часа и 17 минути са прекарани в извънкорабна дейност на лунната повърхност.

Носител на Конгресния космически медал на честта; награден с два медала за изключителна служба на НАСА, медал за изключителни заслуги на НАСА, значка „астронавт“ на Военноморските сили, медал за изключителна служба на ВМС и отличителен летателен кръст на ВМС и много други. Би е делегат на 26-ото Общо събрание на ООН.

♦ Едгар Митчъл

Едгар Дийн Мичъл e роден на 17 септември 1939 г. Той е шестият човек, стъпил на Луната като пилот на лунния модул на "Аполо" 14.

Носител на Президентския медал на свободата; медал за изключителна служба на Военноморските сили на САЩ; медал за изключителна служба на НАСА; награда за изключителна служба на НАСА; три награди за групови постижения на НАСА и много други. Номиниран за Нобелова награда за мир (2005 г.).

♦ Дейвид Р. Скот

Скот е роден на 31 юли 1971 г. Летял е в Космоса с мисиите "Джемини" 8, "Аполо" 9, а на "Аполо" е бил и командир. Той е прекарал 546 часа и 54 минути в Космоса, от които 20 часа и 46 минути - извън кораба.

Носител е на два медала за изключителна служба на НАСА, медалът за изключителна служба на НАСА, два медала за изключителна служба на ВВС, отличителният летящ кръст на ВВС и много други.

♦ Джеймс Ъруин

Ъруин е роден на 17 март 1930 г. Той е част от екипажа на "Аполо" 15 и е пилот на лунния модул.

Снимка: Дейвид Скот, Ал Уордън и Джеймс Ъруин, Getty Images

Носител е на множество награди. Той е прекарал общо 295 часа и 11 минути в Космоса, от които 19 часа и 46 минути - извън кораба.

♦ Джон Йънг

Джон Уотс Йънг е роден 24 септевмври 1930 г. Първият човек в света, достигнал пет и шест космически полета. Йънг е единствения човек в света, пилотирал 4 различни класа космически кораби: "Джемини","Аполо" – команден и сервизен модул, "Аполо" – лунен модул и космическата совалка. Той е един от тримата астронавти, летели два пъти до Луната и пак един от тримата, управлявали "Лунар Роувър". Йъвг е астронавтът с най-продължителна служба в НАСА – 42 г.

Той е първият човек, обиколил Луната самостоятелно. Носител е на множество награди, сред които Конгреса на САЩ с Космически медал на честта, медал на ВМС на САЩ, медал на НАСА за заслуги и много други. Прекарал е общо 34 дни 19 часа 39 минути в Космоса, от които общо време във външна среда - 20 часа и 14 минути.

♦ Чарлз Дюк

Чарлс Мос Дюк е роден на 3 октомври 1935 г. Той е пилот на лунния модул на "Аполо" 16.

Носител е на множество отличия. Прекарал е 265 часа в Космоса и има 21 часа и 28 мин. извънкорабна дейност.

Снимка: Томас К. Матингли II, Джон У. Йънг и Чарлз М. Дюк, WIKIPEDIA

♦ Юджийн Сърнън

Юджийн Андрю Сърнън e роден на 14 март 1934 г. Той е летял в Космоса три пъти и 11-ият човек, стъпил на Луната. Третият полет е с "Аполо" 17. В екипажът на шестата последна експедиция до Луната освен него влизат и Роналд Еванс и Харисън Шмит. Еванс остава в орбита около Луната, а Сърнън и Шмит са съответно 11-и и 12-и човек, стъпил на Луната. Понеже се прибира в лунния модул след Харисън Шмит, Сърнън е последния човек, пребивавал на лунната повърхност.

Той е един от тримата астронавти, които са летели до Луната два пъти. Той обикаля естествения ни спътник като член на екипажа на "Аполо" 10 и каца на Луната като капитан на "Аполо" 17.

Неговият престой в Космоса е 23 денонощия 14 часа 15 минути 12 сек. Носител е на множество награди.

♦ Харисън Шмит

Шмит е роден на 3 юли 1935 г. Той е университетски професор, геолог и бивш сенатор на САЩ от Ню Мексико. Той е част от екипажа на "Аполо" 17 и е първият член на първата група учениастронавти на НАСА, полетяла в Космоса. Тъй като "Аполо" 17 е последната от мисиите "Аполо", той става и 12 и вторият най-млад човек, стъпил на Луната и единственият човек без опит във военната авиация, който каца и излиза на повърхността на спътника на Земята.

Носител е на медал на НАСА и други отличия.