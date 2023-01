Астронавтът Бъз Олдрин, член на екипажа на мисията "Аполо 11", сключи брак на 93-годишна възраст, съобщи Франс прес.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn

Олдрин и 63-годишната Анка Фор, изпълнителен вицепрезидент на "Бъз Олдрин Венчърс", са се оженили в петък. Церемонията се е състояла в тесен кръг в Лос Анджелис.

Астронавтът съобщи за сключения брак с пост в Twitter. Предишните три брака на Олдрин завършиха с развод.

Едуин "Бъз" Олдрин е вторият човек, стъпил на Луната, и последният жив от мисията "Аполо 11".

A very #HappyBirthday to the inimitable Buzz Aldrin! @TheRealBuzz is best known for his flights on Gemini XII and Apollo 11 and being one of the first astronauts to step foot on the Moon! Best wishes on your special day! pic.twitter.com/vxYbUalPYH