Астронавтът Джим Ловел е починал на 97-годишна възраст, съобщи SkyNews. Ловел беше командир на космическата мисия „Аполо 13” и ветеран от експедициите „Джемини VII“, „Джемини XII“, „Аполо 8“

В своя официален профил в платформата Х от НАСА написаха: „Натъжени сме от кончината на Джим Ловел, командир на „Аполо 13” и четирикратен ветеран в космически експедиции".

„Историята на Ловел беше вдъхновение за милиони хора по света. Неговата смелост под натиск помогна да прокараме пътя си към Луната и отвъд нея – пътешествие, което продължава и днес”.

We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.



Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk — NASA (@NASA) August 8, 2025

По време на експедицията си с „Аполо 13” Ловел успя да се върне безопасно на Земята след експлозия на кислороден резервоар, с което превърна провалилата се мисия в триумф.

Той трябваше да бъде и петият човек, стъпил на Луната. Полетът му обаче беше застрашен от внезапната експлозия, която се случи на разстояние от 200 000 мили от Земята.

Администраторът на НАСА Шон Дъфи заяви, че животът и работата на астронавта „са вдъхновили милиони хора през десетилетията“.

„Той беше истински пионер. От „Джемини” до „Аполо”, Джим помогна на нашата нация да изкове исторически път в космоса, който ни води напред към предстоящите мисии „Артемида“ до Луната и отвъд нея”, заяви Дъфи.

Редактор: Цветисиана Костова