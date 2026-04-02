Шест украински деца ще бъдат върнати от Русия при семействата си в Украйна. Това съобщиха от Белия дом. От там посочват усилията на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за ускоряване на процедурата по завръщането на децата, предаде "Ройтерс".

Седмо украинско дете също ще бъде върнато при близките си по-късно този месец, се посочва изявление на канцеларията на първата дама.

Украйна твърди, че близо 20 000 деца са били незаконно изпратени в Русия и Беларус, където в някои от случаите са били подлагани на военно обучение и принуждавани да се сражават срещу страната си.

Мелания Тръмп: Водя преговори с екипа на Путин за връщането на украински деца

През август Мелания Тръмп изпрати писмо до руския президент Владимир Путин, в което засегна тежкото положение на украинските деца, разделени от семействата си заради войната. Това беше четвъртият път, в който първата дама на САЩ помага за ускоряването на подобно събиране на семейства, съобщават още от Белият дом.

"Събирането на децата с близките им в този регион на света остава един от най-важните глобални проблеми днес. Обнадеждена съм от факта, че и двете страни остават ангажирани с продължаванаето на сътрудничеството, поставяйки безопасността и добруването на децата на първо място, независимо от тази ужасна война", се посочва в изявлението.

Миналия месец разследване на ООН установи, че депортирането и прехвърлянето на украински деца от страна на Русия след началото на войната в Украйна през 2022 г. представлява престъпление срещу човечеството. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест срещу руския президент Владимир Путин и още петима руски представители във връзка с незаконното депортиране на деца. Москва отрича да отвежда деца против тяхната воля и твърди, че евакуира хората доброволно, за да ги изведе от зоната на военните действия.

