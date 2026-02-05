Първата дама на САЩ Мелания Тръмп потвърди, че поддържа пряка комуникация с екипа на руския президент Владимир Путин, като полага усилия за завръщането на повече украински деца от Русия, пише Independent.

Информацията идва на фона на продължаващата международна загриженост относно хилядите деца, за които се твърди, че са отвлечени след пълномащабната инвазия през 2022 г.

Мелания Тръмп с писмо до Путин за съдбата на децата в Украйна и Русия

В разговор с репортери в Белия дом тя заяви: „Работя по въпроса и сме в процес. Надявам се да постигнем успех много скоро“. Подробности около естеството на тези разговори обаче не бяха разкрити.

🇺🇸BREAKING: Melania Trump confirms ongoing contact aimed at helping reunite Ukrainian children with their families. The outreach involves coordination with Russia



"I am working on it...I hope we have success soon!" pic.twitter.com/IYZSwvIJNx — And We Know©🇺🇸 (@andweknow) February 4, 2026

Путин е отговорил на Мелания Тръмп: Няколко деца, изведени от Украйна по време на войната, вече са при семействата си

Говорител на Източното крило на Белия дом потвърди, че тези линии на комуникация се поддържат, откакто Мелания Тръмп написала писмо до Путин, което било предадено лично от съпруга ѝ Доналд Тръмп през август миналата година. В него е поставен точно въпросът за отвлечените украински деца.

От началото на застъпническа дейност на първата дама до момента общо 15 деца са успешно върнати в Украйна, включително седем през декември. Украйна твърди, че от началото на войната Русия е отвлякла най-малко 19 000 деца, като ги е транспортирала до Русия или до окупираните от Русия територии. Кремъл обаче отрича тези твърдения. Позицията е, че предприетите действия имат за цел да гарантират безопасността на децата по време на конфликта.

