Американският президент е предал лично писмото на руския си колега по време на срещата им в Аляска
Съпругата на американския президент Доналд Тръмп – Мелания, в писмо до руския президент Владимир Путин повдигна въпроса за тежкото положение на деца в Украйна и Русия, предаде "Ройтерс".
Тръмп е предал лично писмото на Путин по време на срещата им в Аляска, съобщиха представители на Белия дом пред "Ройтерс". Мелания Тръмп не придружи съпруга си в Аляска.
Служителите на Белия дом не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за отвличането на деца по време на войната в Украйна.
Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва "Ройтерс".
Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии, без съгласието на родителите или настойниците им, военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид. По-рано Москва заяви, че по този начин предпазва уязвимите деца от военната зона.
Върховният комисариат по правата на човека на ООН посочи, че Русия е причинила страдание на милиони украински деца и е нарушила техните права от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.
