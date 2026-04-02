Изследвания показват, че повечето нови думи на чужд език се съхраняват в същите области, където са натрупани знанията от майчиния език, но отделни думи леко се „изместват“ в зависимост от тяхното значение и контекст, пишат от сайта Scinexx.de, позовавайки се на проучване, публикувано от списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Учени от Университета на Калифорния в Бъркли сa изследвали шестима души с роден език китайски, които по-късно са научили английски. Изследването използвало функционален ядренo-магнитен резонанс (ЯМР), докато участниците четели истории на двата езика. Така учените можели да определят кои мозъчни области се активират при всяка дума и къде се „кодира“ тя в мозъка.

Учени: Цветята имат "биологичен часовник", съобразен с потребностите на насекомите

За да проверят надеждността на анализа, изследователите използвали машинно обучение. Първо те обучили модели на изкуствен интелект с данните от четирима участници, за да могат моделите да „възпроизведат“ активността на мозъка при различни думи и теми. След това тествали дали същите модели могат да предскажат активността на мозъка при двама други участници. Резултатът показал, че изкуственият интелект успял забележително точно да предскаже какво е разпределението на тематичните групи думи при всички участници.

Основният извод за учените бил, че новите думи и понятия от чужд език се съхраняват в същите мозъчни области като майчиния език, но се наблюдават фини премествания за отделни думи. Например при темата „пространствена ориентация“ определен мозъчен регион реагира на китайски на думи като „пристигане“ или „заедно“, докато при английски на същото място се активират думи като „север“ или „седем (километра)“.

Учени засякоха мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки

Резултатите дават отговор на дългогодишния спор дали чуждият език се обработва отделно или заедно с родния. Освен това откритията могат да помогнат за по-ефективно изучаване на чужди езици и за подкрепа на хора с афазия, при които определени мозъчни области са увредени.

Редактор: Ивета Костадинова