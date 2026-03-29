Учени от Университета на Маями засякоха необичаен сигнал от Космоса, който може да е улика за съществуването на първични черни дупки – малки, но мощни обекти, формирани вероятно веднага след Големия взрив, съобщава уебсайтът „Knowridge“.

Първичните черни дупки са теоретични и досега никой не ги е наблюдавал директно. За разлика от обикновените черни дупки, създадени при колапс на масивни звезди, тези ранни черни дупки са се формирали в изключително плътните условия на новородената Вселена и могат да бъдат с размери от астероид до много по-големи. Ако съществуват, те биха могли да обяснят загадъчната тъмна материя, която съставлява около 85% от всичката материя и държи галактиките заедно.

Откритието се основава на сигнал, засечен от LIGO – обсерватория, която улавя гравитационни вълни, причинени от сблъсъци на черни дупки. Сигналът, регистриран късно миналата година, е особен, защото един от обектите е с маса по-малка от тази на Слънцето – необичайно за черни дупки, създадени от звезди. Това повдига възможността той да е първична черна дупка.

Някои учени смятат, че сигналът може да е шум или грешка, но Нико Капелути и Алберто Магарагия твърдят, че такава малка черна дупка не може да бъде обяснена чрез нормални астрофизични процеси и най-вероятно се е формирала в ранната Вселена. Те също така изчислиха колко първични черни дупки може да съществуват и колко често LIGO трябва да ги засича, като установиха, че такива сигнали са редки, което съответства на наблюденията.

Ако първичните черни дупки действително съществуват, те могат да съставляват голяма част или дори цялата тъмна материя, което би разрешило дългогодишна мистерия за съставa на Вселената.

Въпреки това учените подчертават, че една наблюдавана аномалия не е достатъчна за потвърждение. Необходими са повторни сигнали от LIGO или партньорските обсерватории, които биха предоставили по-силни доказателства.

Концепцията за първичните черни дупки е предложена още през 1960-те от Яков Зелдович и Игор Новиков, а по-късно Стивън Хокинг предположи, че тези обекти може да са разпространени и бавно да губят енергия с времето.

Съвременните технологии като LIGO и бъдещи мисии като космическата LISA и наземната Cosmic Explorer позволяват на учените да проверят тези теории и евентуално да потвърдят първичните черни дупки и тяхната връзка с тъмната материя.

