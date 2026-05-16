Съединените щати ще повдигнат обвинения на бившия лидер на Куба Раул Кастро, заради свалянето на два самолета на хуманитарна група преди 30 години.

Той в момента е на 94 години и се оттегли от лидерския пост в кубинската комунистическа партия през 2021-ва. Това сложи край на 5 десетилетия управление на фамилия Кастро.

Обвиненията, които трябва да бъдат одобрени от голямо жури в съединените щати, представляват поредният натиск от Вашингтон. Той включва петролна блокада и други икономически санкции. Доналд Тръмп открито заявява, че иска да бъде сменено комунистическото ръководство на Куба.

