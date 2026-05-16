Поглед назад във времето. България неслучайно често се спряга след фаворитите за „Евровизия“. Страната ни записва общо 3 класирания в челните позиции на финала на конкурса.

Възходът на песните - претенденти за победа, които България изпраща, започва през 2007 година с участието на Елица Тодорова и Стоян Янкулов - Стунджи. Те класират страна ни на 5-то място с песента „Вода“.

NOVA със специален пратеник за финала на „Евровизия“: Хиляди фенове са се събрали около залата на финала

През 2016-та година - Поли Генова достига до 4-то място с песента „If Love Was a Crime“.

А през 2017-та година с песента „Beautiful Mess“ Кристиан Костов класира България на престижното 2-ро място.

След силното представяне във втория полуфинал тази година, България стиска палци на Дара. Тя ще излезе под номер 12 на сцената с песента „Бангаранга“, като надеждите за силно класиране са големи.

От България няма как да гласуваме за песента, но това може да направят нашите сънародници в чужбина - на конкретни номера от всяка страна или на сайта на конкурса. А у нас подкрепата за Дара се увеличава с всеки следващ час.

Редактор: Цветина Петкова