Снимка: iStock
-
Милена Милотинова призова българите в чужбина да подкрепят DARA на „Евровизия“
-
Часове преди финала на „Евровизия“: Букмейкъри отредиха трето място на DARA
-
Любо Киров за албума си "Футурофония": Това е музика, която те връща назад, но и те кара да мислиш, че това е новото модерно
-
Михаела Маринова – момичето, което сбъдва мечтите си
-
Дара със специален поздрав за зрителите на "Събуди се"
-
"Предизвиквам те": Артистът-хамелеон Крум Сираков
Страната ни записва общо 3 класирания в челните позиции на финала на конкурса
Поглед назад във времето. България неслучайно често се спряга след фаворитите за „Евровизия“. Страната ни записва общо 3 класирания в челните позиции на финала на конкурса.
Възходът на песните - претенденти за победа, които България изпраща, започва през 2007 година с участието на Елица Тодорова и Стоян Янкулов - Стунджи. Те класират страна ни на 5-то място с песента „Вода“.
NOVA със специален пратеник за финала на „Евровизия“: Хиляди фенове са се събрали около залата на финала
През 2016-та година - Поли Генова достига до 4-то място с песента „If Love Was a Crime“.
А през 2017-та година с песента „Beautiful Mess“ Кристиан Костов класира България на престижното 2-ро място.
След силното представяне във втория полуфинал тази година, България стиска палци на Дара. Тя ще излезе под номер 12 на сцената с песента „Бангаранга“, като надеждите за силно класиране са големи.
От България няма как да гласуваме за песента, но това може да направят нашите сънародници в чужбина - на конкретни номера от всяка страна или на сайта на конкурса. А у нас подкрепата за Дара се увеличава с всеки следващ час.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни