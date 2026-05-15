Израелските сили в момента контролират 60 процента от ивицата Газа, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес. Агенцията отбелязва, че това е първото официално потвърждение за разширяването на зоната, контролирана от Израел в крайбрежната палестинска територия, опустошена от двугодишната война между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас".

"През последните две години показахме на целия свят силата, която притежават нашият народ, нашата държава, нашата армия, нашето историческо наследство", каза вчера Нетаняху по повод Деня на Йерусалим, като изявлението му беше разпространено от канцеларията му за медиите днес.

"Върнахме у дома всички наши заложници, до последния. Не отстъпихме нито педя земя. Някои ни казваха да се изтеглим, но ние не се изтеглихме и днес контролираме 60% от територията на ивицата Газа. Занапред ще видим", добави той.

Тези изявления идват в момент, когато Газа остава сцена на всекидневни сблъсъци. Израелските удари там продължават без прекъсване, като Израел и ислямисткото движение "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, посочва АФП.

Спирането на огъня влезе в сила на 10 октомври миналата година, две години след началото на войната, започнала на 7 октомври 2023 г. с безпрецедентното нападение на "Хамас" срещу Израел.

Първата фаза от примирието включваше освобождаването на последните заложници в Газа, отвлечени от "Хамас", в замяна на палестинци, държани в затвори в Израел. Преходът към втората фаза, която трябваше да доведе до разоръжаване на "Хамас" и постепенно изтегляне на израелската армия до "жълтата линия", обаче изглежда в пълен застой от седмици насам.

