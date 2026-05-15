В Хелзинки беше открит най-дългият мост във Финландия – изграден само за трамваи, велосипедисти и пешеходци.

Близо 500 000 души се събраха на откриването на моста, който свързва централната част на Хелзинки с близките острови. По него могат да се движат само пешеходци, велосипедисти и трамваи, но не и автомобили.

През последното десетилетие в столицата Хелзинки са похарчени милиарди евро за обществен транспорт и велоалеи. Макар някои жители да смятат, че това е бъдещето на модерния градски транспорт, други недоволстват от големите суми, които се отделят за сектора.

"Както при всички проекти за градско развитие, винаги има хора, които са против и хора, които ги подкрепят. Мисля, че най-големият аргумент срещу построяването на моста беше високата сума", казва експертът по градско планиране Оскар Каупинмаки.

Хелзинки разполага с около 1300 километра велосипедни алеи, включително 100 километра мрежа от велосипедни супермагистрали, която градът планира да разшири с още 80 километра до 2029 година.

"Хората определено са много развълнувани. Голяма част от тези, които бяха против този проект, изглежда го посрещнаха с отворени обятия", коментира Оскар Каупинмаки.

Досега обаче инвестициите не са стимулирали колоезденето в скандинавската столица, където зимите са сурови, а ветровете – чести и силни. От 2010 година използващите велосипед са едва около 10%.

Другите проекти на местните власти включват разширяване на трамвайната мрежа и затваряне на една от централните улици пред главната железопътна гара за автомобили. Целта е да се даде приоритет на пешеходците, велосипедистите и обществения транспорт.

Редактор: Цвета Лазаркова