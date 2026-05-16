Безпилотен летателен апарат се е разбил рано тази сутрин в жилищна сграда в северния турски град Самсун, разположен на брега на Черно море.

🔴Samsun'da sokağa insansız hava aracı düştü.



▪️Samsun'un İlkadım ilçesinde insansız hava aracı, sokak ortasına düştü.



1 metre uzunluğunda kanat ve kuyruk uzunluğuna sahip olan İHA'nın kimin tarafından ve ne amaçla uçurulduğu araştırılıyor.



-DHA pic.twitter.com/gsfbOt1VaB — 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) May 16, 2026

Инцидентът е станал около 6:30 ч. местно време, като при удара са засегнати най-малко три апартамента. По първоначална информация няма пострадали хора, но произшествието е предизвикало паника сред живущите в района. Свидетели разказват, че първоначално са помислили, че става дума за газова експлозия.

🚨⚡️A drone crashed onto a street in the Turkish city of Samsun as authorities investigate its source. pic.twitter.com/lCGOEWfU84 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) May 16, 2026

На място незабавно са изпратени полицейски, пожарни и аварийни екипи, които са обезопасили района и са започнали оглед на щетите.

Според анализ на останките, летателният апарат е с приблизителна маса около 25 килограма и размах на крилете близо един метър, като включва отделна опашна конструкция. Става дума за малък разузнавателен дрон. На един от откритите компоненти е забелязано означение „2427 02“.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir insansız hava aracı sokak ortasına düştü.



Olayda 2 binanın çatı katı ve camlarında hasar oluştu. pic.twitter.com/kw9spvciut — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) May 16, 2026

Всички части от машината са иззети и транспортирани до полицейски обект, където ще бъдат подложени на техническа експертиза. Турските власти не са обявили чия е собствеността на дрона, нито откъде е бил изстрелян и каква е причината за загубата на контрол. Разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова