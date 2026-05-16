Любо Киров е един от най-значимите български изпълнители в модерната музика. Самият той продължава да гледа смело напред, а новата посока е албумът му "Футурофония". В ефира на "Събуди се" той сподели, че много се вълнува от първите реакции на неговите близки и приятели, след пускането на албума.

"Реакцията беше много хубава и много силна, успокоих се, че всичко е наред, защото аристът се съмнява винаги какво е направил. А проверката от хората, които са авторитети за него, има значение", каза още той.

Той сподели, че хората го намират "отново за Любо Киров на на n-та степен - получили са това, което търсят, но в същото време съм надградил със самия стил, музиката, текста". "Това е музика, която те връща назад, но и те кара да мислиш, че това е новото модерно", каза още изпълнителят.

Любо Киров сподели, че турнето му започва на 10 юни от Русе и завършва в Зала 1 на НДК с два концерта през ноември.

