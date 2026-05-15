Казанлък избра своята "Царица Роза". Това е 18-годишната Деница Малчева.

Изборът на "Царица Роза" е най-старият конкурс за красота в България, който се провежда от 1960 година. С изборът на Деница Малчева в Долината на Розите се приближават и към кулминацията на Празниците на розата, които се провеждат за 123-ти път и ще привлекат хиляди туристи от цял свят.

На 7 юни ще се проведе най-голямото в България улично шествие, предвождано от "Царица Роза" 2026 г. Тя завоюва титлата в конкуренция с 35 момичета.

Снимка: Георги Манев, NOVA