За първа година на ивиците по родното Черноморие ще плащаме в евро за чадър и шезлонг. Преди началото на активния туристически сезон - проверяваме дали сянката ще струва по-скъпо.

Концесионери по Южното Черноморие заявяват, че това няма да доведе до промяна в цените за плажни услуги. Според тях стойността на чадърите и шезлонгите просто ще бъде преизчислена по фиксирания курс, без реално поскъпване за туристите.

По думите на представители на сектора, цените вече са близо до максималните нива, заложени в концесионните договори с Министерство на туризма, което ограничава възможността за допълнително увеличение.

„Повишаване на цените на сянката няма как да има. Цените ще се превалутират по фиксирания курс на БНБ“, коментира концесионерът Симеон Цветков.

Заместник-председателят на Сдружението на концесионерите на морски плажове Николай Димитров подчертава, че договорите ясно ограничават цените: „Максималната цена, която можем да предоставяме за чадър и шезлонг, е фиксирана и не може да бъде надскочена. Тази година ще предложа 5 евро за чадър и 5 евро за шезлонг“.

На ивицата в Крайморие допълнителните принадлежности като масички и шалте ще бъдат включени като бонус за посетителите.

На Централен плаж Черноморец обаче се запазва по-различен подход. Според наематели, миналогодишният пакет от 28 лева ще бъде трансформиран, като част от услугите се разпределят по нова ценова логика: „5 евро ще бъде чадърът, а останалите 13 евро ще бъдат за шезлонг със шалте, което е подарък“, обяснява Георги Мавров.

В същото време част от концесионерите очакват допълнителните услуги да започнат да се таксуват отделно, тъй като изискват допълнителни инвестиции и поддръжка.

Концесионерите поставят въпроса и за нарастващите концесионни такси, които според тях се увеличават значително на фона на инфлацията, без възможност за индексация на цените на плажните услуги.

„Наемът беше 85 хиляди лева, в момента е 110 хиляди“, посочва един от наемателите на плаж.

Според представители на бранша инвестиционните разходи, заложени при спечелване на търговете, са били изчислявани в левове и днес се оказват значително по-високи в евро. Затова концесионерите настояват за среща с новото ръководство на Министерство на туризма, за да обсъдят бъдещите условия на работа и ценовата рамка за услугите по плажовете.

Сред туристите реакциите са смесени. Част от тях приемат новите цени спокойно, докато други изразяват несигурност дали стойността на услугата съответства на цената.