Днес и утре в Батак отбелязват 150 години от Априлското възстание. Това е градът, който пише едни от най-драматичните моменти в българската история и който дава най-много жертви в Априлското възстание. По улиците на града ще премине литийно шествие с иконата на баташките жертви, които църквата е провъзгласила за светкци

Теодора Пайчинова, директор на Историческия музей в града, каза: "150 години след Априлското възстание в Батак никой не е забравено и нищо не е забравено". Тя обясни, че Общината, музея и читалището имат събития през цялата година. И обясни, че литийното шествие се провежда за 20-та поредна година. То ще бъде водено от децата на града и от отецът.

Тя заяви, че всички ние сме длъжни да помним историята, за да не се повтаря тя. Също така допълни, че музеят в Батак отбелязва 70 години от създаването си.

"Винаги казвам, че всеки българин трябва поне веднъж да посети църквата "Света Неделя" в Батак, да доведе децата си тук, за да видят що е българщина, що е достоинство, що е борба за вяра и за свобода.

Тази вечер на пл. "Освобождение" ще се проведе и тържествената заря-проверка.

