Добрата новина е, че не очакваме голямо или осезаемо поскъпване на стоките. Причините за това са много – при свинското месо има свръхпредлагане на европейския пазар. По отношение на зърнения баланс България в момента разполага с 1 милион тона излишък спрямо същия период на миналата година. Това обяви служебният земеделски министър Иван Христанов след среща с президента Илияна Йотова.

Той сподели загрижеността на държавния глава за устойчивостта на агрохранителната верига на фона на иранската криза и повишаването на цените на петрола и азотните торове. „Когато цените на стоките не се повишават, но се повишават цените на енергоносителите, има един неприятен кризисен буфер, който бива поет от производителите”, обясни Христанов.

Министър Христанов: Няма предпоставки за увеличението на цените на храните

► Държавата вкарва 557 милиона евро в сектора за ликвидност

За да се гарантира ликвидността на земеделските стопани, правителството предприема мащабни мерки. „557 милиона евро ще бъдат вкарани в сектора в рамките на следващите три месеца. Първото плащане в размер на около 80 милиона евро вече беше направено в понеделник през схемите за директни плащания”, съобщи министърът.

Всички останали плащания, предвидени до края на юни, ще бъдат изтеглени с график от една седмица до месец по-рано от предвиденото.

► Увеличава се държавната подкрепа за горива

Друга важна мярка, която вече е получила подкрепата на кабинета и финансовия министър, е увеличаването на акциза за компенсиране на газьола. Предвижда се той да нарасне от 21 на 31 евроцента за литър.

Христанов подчерта, че се полагат усилия за свикване на извънредно заседание на парламента, на което в сегашния му състав да бъдат приети спешни мерки, включително държавна подкрепа за азотните торове, които са най-големият разход за производителите.

► Борба със спекулата и нови системи за информация

Министерството на земеделието и БАБХ започнаха интензивни проверки за класическа форма на спекула – представяне на евтин внос като скъпа българска оранжерийна продукция. Вече са съставени първите актове в големи търговски обекти.

„Започваме да събираме пазарна информация през системата САПИ директно от търговски обекти, преработватели и първични производители. Целта е да имаме по-бърза информация от тази на националната статистика”, каза Христанов. Той допълни, че по темата за цените министерството ще работи „ръка за ръка” с КЗК и КЗП.

По отношение на бюджета за 2026 г. министърът посочи, че процедурата тече, но подробностите следва да бъдат дадени от министъра на финансите.

Редактор: Мария Барабашка