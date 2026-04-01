Няма предпоставки за увеличението на цените на храните, но има предпоставки за намаляване на доходите на фермерите. Това обяви на брифинг земеделският министър Иван Христанов.

Заради увеличението на цените на горивата, на торовете и други фактори, които влияят върху сектора, през последната седмица правителството е предприело мерки. Първата е свързана с ликвидността. Христанов каза, че графикът за плащания в сектора, който в следващите 3–4 месеца е за над 550 милиона евро, го изтеглят по-рано. Първият транш от 80 милиона евро към 43 000 земеделски стопани вече еразплатен в понеделник и вторник.

Властите: На този етап горивата не трябва да оскъпяват хранителните продукти

Христанов отново каза, че Европа трябва да излезе с единна позиция по отношение на цените на зърното.

Друг проблем е цената на млякото. По думите му изкупната е много ниска, а на щанда в магазина е скъпо.

Продължават и проверките за изразходването на публичния ресурс в „Напоителни системи”.

„До края на тази седмица ще подадем три сигнала към МВР за потенциални злоупотреби в доста сериозни размери. Искам да напомня, че „Напоителни системи” не е просто някакво държавно дружество – то е елемент от националната критична инфраструктура. Това са водната и оттам продоволствената сигурност на България”, подчерта Христанов.

Проверките на две обществени поръчки за милиони показвали негативни резултати. „Едни разходи се заменят с други, завишени количества и цени, липса на контрол върху изпълнението и липса на достатъчна обосновка на конкретни разходи. Всички тези елементи ще бъдат предадени към МВР”, каза Христанов.

„Преди две седмици обявихме с колегите от МВР и Българската агенция по безопасност на храните началото на акция „Чиста храна“. Виждате какво излезе през последните дни – предприятие в Монтана беше затворено от инспекторите. Сходни случаи има и в Ловешко, където виждаме отпадъци и замърсени водни басейни, както и в Плевен, където в магазин бяха конфискувани няколко тона месо с изтекъл срок на годност”, каза министърът.

Редактор: Ина Григорова