Щаб към Министерския съвет следи развитието на кризата в Близкия изток и при нужда ще въведе допълнителни мерки, за да няма повишаване на цени на стоки и услуги. В ефира на „Здравей, България” министърът на икономиката заяви, че не се предвижда въвеждане на таван на цените или намаляване на ДДС. Предприетото към момента е само част от това, което е възможно.

Данните на държавните институции все още сочат, че цените на горивата не са на достатъчно високи нива, за да се пренесат върху основни стоки и услуги. Въпреки това, поскъпване на пазара на храни се отчита, но то е продиктувано и от други фактори.

Въпреки призивите да се намалят ДДС ставките за определени браншове като ресторантьорския, подобни мерки няма да се вземат, защото в миналото се е доказало, че не работят.

„Видяхме това при COVID пандемията. Намалихме ставките за някои храни и туризма и въпреки всичко не се видя промяна – цените продължиха да растат. Сега ресторантите са пълни – все още няма криза”, допълни министърът.

Цените на основните храни: Ръст при зеленчуците, понижение при плодовете

Според анализ на КЗП ако търговците на дребно вдигат цени с мотив поскъпващите горива, то те подлежат на санкции. А данните на Комисията по стокови борси все още не показват цената на бензина и дизела да се отразява на хранителните стоки на пазара на едро.



„Имаме доста мощна конкурентна среда, пазарът задържа покачването на цените, въпреки че енергийните разходи повсеместно се повишават”, поясни председателят на комисията и ръководител на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов.

Все още не е готов анализът за това при какви тарифи за гориво ще поскъпнат и основни хранителни стоки и услуги.