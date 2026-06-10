Почина DJ Steven. Той е един от основателите на Метрополис (Metropolis) - най-голямото и влиятелно DJ движение и промоутърска организация за електронна и техно музика в България. Скръбната вест съобщиха от организацията с пост във Facebook.

„Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни. Може би защото и ние като него общувахме с вас чрез музиката”, пишат от Метрополис.

В поста те допълват, че в следващите дни ще съобщят кога ще се състои опелото му.

Движението Метрополис е основано е от DJ Steven, Ясен Петров и DJ Smurf, като през годините налага световни стандарти в клубната култура у нас, организирайки грандиозни партита с едни от най-големите имена на електронната сцена.

Редактор: Цвета Лазаркова