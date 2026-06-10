Темата за майчинството в България отново предизвика бурни реакции. След изказвания за евентуално съкращаване на срока при наличие на достатъчно ясли, социалните мрежи се изпълниха с тревога и въпроси. Дебатът отвори болезнената тема за избора между кариера, доходи и грижа за децата. Темата коментира в "Социална мрежа" по NOVA NEWS Василена Панайотова, изпълнителен директор на Фондация "Мама има работа".

"Майките искат по-добри условия за отглеждане на дете и съвместяване на работата и личния живот. Жените у нас искат да работят, но има нужда от повече гъвкавост за начина на работа. Системата пази майката от уволнение докато детето навърши 3-годишна възраст. След това се появяват по-големите проблеми - децата започват да боледуват, когато започнат да посещават детска градина или ясла", обясни Панайотова.

Управляващите обмислят допълнителни стимули за работещите майки

По думите ѝ за последната година около 125 000 майки са използвали болничен, за да гледат друг член на семейството. При бащите броят е много по-малък - 25 000.

"В страните на север има по-кратко майчинство, но там работният ден е много по-кратък. Не трябва да се говори за по-кратко майчинство у нас. Жената трябва да има избор кога да се върне на работа. Необходимо е да се види как се формира грижата в яслените групи. В момента много се оскъпява частната грижа", обясни тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев