Иранската армия обяви в сряда вечерта нова вълна от ракетни и дронови атаки, насочени срещу Израел и американски военни бази в Персийския залив. Нито от израелска, нито от американска страна имаше незабавно потвърждение за преки попадения.

Централното командване на иранската армия - „Хатам ал-Анбия“ - съобщи, че сред набелязаните цели са израелски градове като Тел Авив на средиземноморското крайбрежие и Ейлат на Червено море, както и американски военни съоръжения в Бахрейн и Кувейт.

Съобщението дойде часове преди американският президент Доналд Тръмп да изнесе очаквано с голям интерес обръщение относно състоянието на войната - конфликт, избухнал на 28 февруари с вълна от американско-израелски удари срещу Ислямската република.

