Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за британския вестник „Дейли Телеграф“, че сериозно обмисля възможността САЩ да напуснат НАТО. По думите му причината е отказът на съюзниците в Алианса да подкрепят Вашингтон в съвместните действия на САЩ и Израел срещу Иран.

Тръмп отново определи НАТО като „книжен тигър“ и подчерта, че според него европейските партньори не изпълняват ангажиментите си към Съединените щати.

Рубио: След края на конфликта с Иран ще трябва да преосмислим отношенията си с НАТО

Според „Дейли Телеграф“ това е най-ясният сигнал досега, че Белият дом вече не разглежда Европа като надежден съюзник в областта на отбраната. Повод за напрежението е отказът на европейските държави да изпратят военни кораби за отварянето на Ормузкия проток, който Иран блокира в отговор на започналата на 28 февруари израелско-американска военна кампания.

На въпрос дали британският премиер трябва да увеличи разходите за отбрана, Тръмп отговори: „Няма да му казвам какво да прави. Може да прави каквото си иска. Няма значение. Всичко, което Стармър иска, са скъпи вятърни турбини, които изстрелват цените на енергията ви до небето“, допълни той.

В интервю за Fox News, дадено часове преди разговора на Тръмп, Марко Рубио заяви, че Съединените щати ще трябва да преразгледат членството си в НАТО след края на войната с Иран. „Мисля, че няма съмнение, че след приключването на този конфликт ще трябва да преосмислим тези отношения“, коментира Рубио.

По думите му ако НАТО означава единствено САЩ да защитават Европа при нападение, докато европейските съюзници отказват да предоставят бази и логистична подкрепа, когато Вашингтон има нужда от тях, това не е устойчиво партньорство.

