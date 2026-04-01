Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди, че Вашингтон може да преразгледа отношенията си с НАТО след края на войната с Иран, ако съюзниците продължат да отказват достъп до американските военни бази в Европа.

„След приключването на този конфликт ще трябва да преосмислим тези отношения и да преценим каква е стойността на НАТО за САЩ“, заяви Рубио в интервю за Fox News. Според него ключовият въпрос е дали САЩ ще могат да използват базите на съюзниците си, за да защитават собствените си интереси.

Рубио, който в миналото беше сред най-активните защитници на Алианса по време на работата си в американския Сенат, подчерта, че силата на НАТО за Вашингтон се измерва не само с ангажимента за взаимна отбрана, но и с възможността САЩ да използват военната инфраструктура в Европа.

„Ако сме достигнали момент, в който членството в НАТО означава, че не можем да използваме тези бази, тогава Алиансът се превръща в еднопосочна улица. Когато имаме нужда да използваме техните бази, а отговорът е „не“, тогава защо сме в НАТО? Това е въпрос, който трябва да бъде зададен“, каза той.

Изявленията му идват на фона на нарастващо напрежение между САЩ и някои европейски членки на НАТО заради конфликта с Иран. По-рано тази седмица Италия е отказала разрешение за кацане на американски самолет, насочен към Близкия изток за бойна мисия, а Испания е затворила въздушното си пространство за американски самолети, участващи в операции срещу Иран.

Американският държавен секретар посочи, че САЩ не настояват европейските съюзници да участват пряко във въздушните удари срещу Иран, но отказът да бъде предоставен достъп до бази и въздушно пространство поставя под въпрос смисъла на съюза.

Според Рубио Вашингтон вече вижда „финалната права“ на войната с Иран, но именно след края на конфликта предстои най-трудният разговор - дали НАТО остава стратегически полезен съюз за САЩ при новите условия. Окончателното решение, подчерта той, ще бъде взето от президента Доналд Тръмп.

