Огромна скална маса покри изцяло платното за движение между селата Белица и Загражден. Това е най-сериозният инцидент от поредицата свличания в района от началото на деня. По информация от Областното пътно управление, общо 10 свлачища са регистрирани в момента по главния път Асеновград – Смолян. Към част от тях вече пътува тежка техника, а други в момента се разчистват.

Най-критична е ситуацията в района на село Бачково. По думите на кмета на селото Христо Калчев, шест дерета в момента преливат, като водата от тях се стича директно върху главния път. Изключително тежко е положението в квартал „Перивола”, който е напълно отцепен за автомобили и до него има само пешеходен достъп. Там са изолирани около 150 къщи и близо 180 души. В селото има пропаднали улици, които в участъци от 150-200 метра са се отцепили и рискуват да паднат при следващ дъжд. Друго активно свлачище заплашва да събори три къщи в горния край на Бачково.

Очакват ни валежи до събота

Снимка: Благой Бекриев, NOVA

Снимка: Благой Бекриев, NOVA

Усложнената обстановка съвпада с обявения оранжев код за значителни валежи за четвъртък, който е в сила за областите Смолян и част от Пловдив.

Прогнозата предвижда облачно време с валежи от дъжд, като в Рило-Родопската област те ще бъдат значителни по количество. В планините над 1400-1800 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса.