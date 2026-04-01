Оранжев и жълт код за значителни валежи са обявени в голяма част от България за четвъртък, 2 април.

По-сериозното предупреждение е в сила за областите Смолян, Кърджали, Хасково и част от Пловдив. Жълт код е издаден за Пазарджик, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград, Кюстендил, Перник, Кюстендил, София, София-област, части от Габрово, Ловеч, Монтана, Видин, Враца, Пловдив.

През следващите часове и в четвъртък ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, главно в Южна България и планините значителни по количество.

Предстои рязък обрат във времето с валежи от дъжд и сняг

Вятърът ще е умерен временно силен от изток-североизток, след обяд в централните южни райони от юг. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9°, а максималните – между 7 и 12.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд. В Рило-Родопската област и Стара планина те ще са значителни по количество. В местата над 1400-1800 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Ще духа силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра – около -2.

Над Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по южното крайбрежие - с по-значителни количества. Ще духа умерен, временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 9-10°.

Редактор: Цветина Петкова