В средата на тази седмица времето ще е пролетно. И в сряда, и в четвъртък ще е преобладаващо слънчево с временни увеличения на облачността. По планините има условия за незначителни превалявания от дъжд и сняг. Дневните температури ще се повишат до интервала 15-20 градуса в четвъртък.

Последните дни на тази седмица обаче предстои рязък обрат. С развитието на средиземноморски циклон, още в петък от югозапад на североизток ще започнат валежи от дъжд. В Централна и Източна България ще се оформят гръмотевични процеси с риск от бури с градушка и временно интензивни извалявания.

Изпращаме март с дъждовно време

В хода на застудяването по планините ще вали сняг. Мокър пролетен снеговалеж без значителни натрупвания обаче ще има и на по-малка надморска височина в Западна България.

Температурите няма да падат драстично. Най-ниските показания на термометрите през почивните дни ще са около и малко под нулата. Денем се очакват между 8 и 13-14 градуса.

До края на март и дори в първите дни на април времето ще е често променливо, с валежи от дъжд. Макар и усещането да е за прохлада, дори студ, температурни аномалии не се очакват.